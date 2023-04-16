Большой друг Донбасса Андрей Турчак привез для 383-й Шахтерской дивизии беспилотники. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Никогда с пустыми руками не приезжает к бойцам большой друг Донбасса секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

- На этот раз передал командиру батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Косте Шахтеру оборудование, нужное на передовой, в основном беспилотники, - отметил Пушилин.

По его словам, подразделения системно снабжаются всем необходимым, но БПЛА часто нужно восполнять, поэтому таким подаркам ребята всегда рады.

Ранее в Донецке Андрей Турчак тоже общался с Шахтером и передал парням все, что поможет сберечь им жизни и выполнить боевые задачи. В 2014-м Константин Кузьмин поднял на защиту Донбасса своих товарищей и организовал Шахтерскую дивизию. Был тогда замначальника участка, а сегодня - полковник. За плечами «шахтеров» бои за Дебальцево, Иловайск, Троицко-Харцызск, Старобешево, Шахтерск, в Донецком аэропорту. И сейчас они на самом острие.

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