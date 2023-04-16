В Донецке назвали виновных сегодняшнего обстрела центра города. Фото: Скриншот с видео обстрела храма

16 апреля во время всенощного Пасхального богослужения ВСУ нанесли массированный удар по району Кафедрального собора столицы из реактивных систем залпового огня со своих позиций в районе Невельского. Они применили переданные странами НАТО осколочные ракеты, произведенные в Словакии, JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зоны ответственности: 110-я отдельная механизированная бригада (командир 110-й ОМБр - полковник, Чумак Николай Николаевич); 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха (командир 53-й ОМБр - полковник, Титенко Дмитрий Анатольевич), - говорится в сводке СЦКК.

В результате ракетного удара по улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 г.р. Ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей: мужчины 1961,1965 и 2002 г.р., женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 г.р.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прихожанка храма в Киевском районе: «Только подумала, что служба прошла спокойно, как узнала, что ВСУ обстреляли кафедральный собор»

Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых раненых в результате пасхального обстрела ВСУ (подробнее)