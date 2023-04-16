Пасхальные богослужения в храмах ДНР посетили около двухсот тысяч человек – МВД Республики

Охрану общественного порядка обеспечивали 420 сотрудников полиции. Фото: МВД ДНР

Пасхальные богослужения прошли в 204 храмах Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в МВД Республики.

- В ночь с 15 на 16 апреля в 204 храмах, расположенных на территории 68 населенных пунктов, прошли торжественные богослужения, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения, - говорится в сообщении главка.

В богослужениях приняли участие около двухсот тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечивали четыреста двадцать сотрудников полиции, в том числе инспекторы ГИБДД, которые контролировали безопасность движения на прилегающих к местам проведения религиозных торжеств дорогах.

Во время всенощного Пасхального богослужения Ворошиловский район Донецка, в котором расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор, попал под удар украинской артиллерии.

В результате обстрела погибла женщина 1966 года рождения, шесть человек получили ранения. Были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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