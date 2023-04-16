Предприятия Донецка вошли в мебельный кластер Башкирии

Производство пластиковых окон. Архивное фото

Донецкие предприятия «Окна-пласт» и «Профи-пласт» скооперировались с башкирским предприятием по производству мебели. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на председателя правления госконцерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

- Мы увидели там те потенциальные ниши, куда могли бы войти наши предприятия. В частности, мебельный кластер Башкирии. Наши два предприятия «Окна-пласт» и «Профи-пласт» вошли в производственные цепочки региона, получив возможность приобретать напрямую у завода профиль, минуя перекупщиков снизить издержки, что дало предприятиям повысить конкурентоспособность своей продукции, - рассказал Андрей Шпиленко.

Он добавил, что при содействии корпорации директоры трех предприятий наладили прямой контакт, теперь они работают минуя посредников.

- Теперь наши производители, имея статус участника промышленного кластера, могут смело претендовать на различные меры господдержки, - подчеркнул Андрей Шпиленко.

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