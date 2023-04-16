Украинские боевики с начала суток выпустили по ДНР почти полсотни снарядов и ракет

Вооруженные формирования Украины с начала суток семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

- Под обстрелами оказались Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Петровский район Донецка, - говорится в сообщении Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Враг применял реактивные системы залпового огня, а также артиллерию калибрами 155 (стандарт НАТО) и 152 миллиметров. Всего было выпущено сорок шесть ракет и снарядов.

В Ворошиловском районе в пасхальную ночь под огнем оказался Свято-Преображенский кафедральный собор. В результате ракетного удара погибла женщина, еще шесть мирных жителей - ранены. Повреждены храм, горбольница № 4, два детсада, общежития, Крытый рынок, жилье и теплотрасса. В Куйбышевском районе повреждены два дома на улице Энгельса.

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