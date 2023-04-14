В Мариупольском порту планируют открыть зерновой терминал

В качестве зерновозов рассматриваются строительные суда Фото: Александр КОЦ

В Мариуполе планируют запустить зерновой терминал. Первоочередные шаги для начала его работы уже сделаны. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, который совместно с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным осмотрел порт Мариуполя.

Как отметил министр, с учетом хорошего урожая зерновых культур в прошлом году и достаточно неплохих перспектив в нынешнем, необходимы очередные ворота, которые позволят экспортировать российское зерно в порты третьих стран. И, конечно, мариупольский порт может сыграть существенную роль в этой работе. В связи с этим власти намерены запустить здесь терминал по перевозке зерна, а в качестве зерновозов рассматривают строительные суда.

- Определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в Республику строительные грузы, - отметил Патрушев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР запланировали экспортировать часть выращенного урожая. Для стимулирования сельхозпроизводителей Республики российские власти освободили их от уплаты экспортных пошлин на 143 тысяч тонн пшеницы и ячменя.

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