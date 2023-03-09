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НовостиОбщество9 марта 2023 12:01

В ДНР планируют экспортировать часть выращенного урожая

Российские власти освободили аграрные предприятия Республики от уплаты некоторых пошлин
Ирина ДМИТРИЕВА
Зерно, выращенное на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом

Зерно, выращенное на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Российские власти освободили аграрные предприятия ДНР от уплаты некоторых пошлин, и Республика запланировала продать часть выращенного зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Там отметили, что урожай, выращенный на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом.

- Для содействия экспорту зерна из ДНР Правительством РФ принято решение об освобождении в этом году от уплаты экспортных пошлин в отношении 111 тысяч тонн пшеницы и 32 тысяч тонн ячменя, произведенных на территории ДНР, - заявили в ведомстве.

Уточняется, что прибыль от продажи зерна для местных сельхозпредприятий может составить до 550 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что аграрии ДНР нацелены собрать в этом году еще больший урожай, чем в прошлом - очень сложном году. Несмотря на боевые действия, сопровождавшиеся освобождением значительной части территории Республики, ни одно из направлений сельхозпроизводителями сорвано не было. Зерном новый регион России обеспечен полностью. Причем в масштабах конституционных границ.

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