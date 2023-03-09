В ДНР планируют экспортировать часть выращенного урожая

Зерно, выращенное на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Российские власти освободили аграрные предприятия ДНР от уплаты некоторых пошлин, и Республика запланировала продать часть выращенного зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Там отметили, что урожай, выращенный на территории ДНР, обладает большим экспортным потенциалом.

- Для содействия экспорту зерна из ДНР Правительством РФ принято решение об освобождении в этом году от уплаты экспортных пошлин в отношении 111 тысяч тонн пшеницы и 32 тысяч тонн ячменя, произведенных на территории ДНР, - заявили в ведомстве.

Уточняется, что прибыль от продажи зерна для местных сельхозпредприятий может составить до 550 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что аграрии ДНР нацелены собрать в этом году еще больший урожай, чем в прошлом - очень сложном году. Несмотря на боевые действия, сопровождавшиеся освобождением значительной части территории Республики, ни одно из направлений сельхозпроизводителями сорвано не было. Зерном новый регион России обеспечен полностью. Причем в масштабах конституционных границ.

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