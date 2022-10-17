В ДНР посевная кампания приближается к своему экватору

В Волновахском районе аграрии проверяют состояние всходов озимых культур. Фото: МинАПП ДНР

Хозяйства ДНР этой осенью уложили озимые на 90 тысячах гектарах сельхозугодий. Посевная практически достигла экватора. Эту хорошую новость сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко.

- Посевная озимых культур под урожай 2023 года практически достигла экватора. Засеяно 90 тысяч гектаров, что на 58% превышает площадь посева озимых на аналогичную дату 2021 года, — отметил министр.

Он добавил, что в Республике подходит к концу заготовка семенного материала озимых культур к посеву — 45 тысяч тонн семян проверили специалисты Госинспекции.

ЗЕРНОМ ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЯ И ЭКСПОРТ

Аграрии ДНР нацелены собрать в следующем году еще больший урожай, чем в нынешнем – очень сложном году. Несмотря на боевые действия, сопровождавшиеся освобождением значительной части территории Республики, ни одно из направлений сельхозпроизводителями сорвано не было. Зерном новый регион России обеспечен полностью. Причем в масштабах конституционных границ.

- Было убрано 235 тысяч гектаров, собрано порядка 690 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, из них – 580 тысяч тонн пшеницы и 90 тысяч тонн ячменя. Средняя урожайность этого года по зерновым культурам у нас составила 29 центнеров с гектара. Экспортные возможности могут превысить 300 тысяч тонн пшеницы, - рассказал Крамаренко.

Тройка лидеров этого года выглядит следующим образом: Старобешевский, Володарский и Волновахский районы дали наибольший вал зерна. Если говорить об урожайности, то здесь лидеры безоговорочно Новоазовский и Першотравневый районы.

В частности, один из лидеров - Волновахский район – собрал почти 100 тысяч тонн пшеницы и ячменя. А под следующий урожай аграрии планируют засеять озимыми порядка 30 тысяч гектаров. Хотя район остается прифронтовым. Поселки и села вдоль линии фронта постоянно обстреливаются украинскими боевиками. А земля напичкана минами и неразорвавшимися боеприпасами. По этим причинам уборку урожая не смогли провести на большой площади - 9 тысячах гектаров.

Аграрии ДНР все чаще используют новую технику Фото: Иван ЖИЛЯК

ИСПОЛЬЗУЮТ НОВУЮ ТЕХНИКУ И УДОБРЕНИЯ

Для посевных работ аграрии ДНР уже задействуют новую современную сельхозтехнику. Это позволяет быстро и качественно выполнять полевые работы различного назначения. Так, при помощи тракторов моделей Case Steiger 500, Ростсельмаш 237, New Holland Т 8.390, Lovol TD 1304 и специального оборудования к ним проводится обработка почвы - вспашка земли, дискование.

Появлению на полях Республики новой техники способствует грамотное внедрение лизинга, позволяющего сельхозпроизводителям на выгодных условиях приобретать современное оборудование.

Важный фактор - для сбалансированного питания озимых культур аграрии вносят минеральные удобрения одновременно с посевом. Хозяйства используют аммиачную селитру, аммофос, нитроаммофоску, карбамид и другие комплексные удобрения.

ПО ПРИМЕРУ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Глава ДНР Денис Пушилин регулярно встречается с сельхозпроизводителями. Во время очередного совещания руководитель нового региона РФ отметил, что у Республики стало больше возможностей.

- Многие направления сейчас закрываются по примеру, как это делается в других регионах Российской Федерации, – констатировал Денис Пушилин.

Волнующих вопросов у аграриев к Главе Республики тоже было много. В частности, касались реализации зерна, обеспечения ГСМ, запретительных действий органов власти на местном уровне, развития территорий, нотариального оформления наследственных прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земли, помощи в приобретении необходимого оборудования, продолжения работы программы по компенсации части затрат на приобретение сельхозтехники.

Денис Пушилин отметил, что все эти проблемы будут решаться с привлечением профильных министерств с учетом предложений непосредственно от аграриев.

Денис Пушилин осмотрел технику, которая была приобретена по лизинговой программе. Фото: АГ ДНР

ЦЕНА БУДЕТ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Продовольственная безопасность Республики обеспечивается. Но рядовых жителей волнует, что будет с ценой на хлеб и другую продукцию, связанную с зерновыми культурами.

Министр Артем Крамаренко подчеркнул, что на внутреннем рынке Республики на производимую сельхозпродукцию будет удерживаться приемлемая для потребителей цена.

- На внутреннем рынке действует индикативная цена, которая является ограничителем, не позволяющим сильно скакать цене. Кроме того, цена на зерно у нас очень тесно связана с российской ценой. Мы полностью повторяем все линии движения: ее спады, подъемы. Но внутренний рынок защищен нижним барьером, который сохраняет рентабельность для производителей и при этом не позволяет существенно осуществлять скачки ценовые, – отметил министр.

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