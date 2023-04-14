В ДНР заявили, что на полное разминирование территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе понадобится до полугода

Саперы разминируют обширную территорию мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Фото: МЧС ДНР

На полное разминирование территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе может уйти до полугода. Специалисты планируют вести работы в несколько этапов, на безопасные участки будут сразу же приглашены эксперты для технико-экономического аудита. Об этом сообщил ДАН председатель правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

- Назвать сроки затруднительно, но мой прогноз, что разминирование всего объекта займет до полугода. Как только мы поэтапно приступим к разминированию, нами будут приглашены эксперты из различных отраслей промышленности, - заявил он.

По словам Шпиленко, на тех участках, которые будут очищены от взрывоопасных предметов, эксперты оценят состояние доменных печей и другой инфраструктуры предприятия, которая сохранилась.

Напомним, ранее сообщалось, что мариупольский комбинат «Азовсталь» передадут под управление Корпорации развития Донбасса. Она уже подала заявку на организацию на территории завода индустриального, промышленного технопарков и экопромышленного парка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Мариуполе запустили предприятие по производству технического кислорода

У предприятия уже появился первый заказчик (подробнее)