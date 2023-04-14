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НовостиПолитика14 апреля 2023 8:58

«Азовсталь» передадут у управление Корпорации развития Донбасса

Корпорация уже подала заявку на регистрацию парка на территории завода
Виктория ПОДАРОВА
На территории марупольского комбината откроют промышленные парки

На территории марупольского комбината откроют промышленные парки

Решение о передаче металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе под управление Корпорации развития Донбасса уже принято. Об этом рассказал председатель КРД Андрей Шпиленко.

— Подчеркну, коллегиальным органом, который был определен Правительством РФ и который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, было принято решение о передаче в доверительное управление «Азовстали» Корпорации развития Донбасса, — добавил председатель.

Шпиленко добавил, что корпорация уже подала заявку на организацию на территории предприятия индустриального, промышленного технопарка и экопромышленного парка.

— Когда мы поймем и получим профессиональное экспертное заключение как наиболее целесообразно расчищать территорию, мы будем приглашать резидентов — компании, которые будут локализовать там свои предприятия. Прежде чем определить в какой локации будут промышленные парки, мы приняли для себя решение провести конкурс на архитектурно-градостроительное решение, — добавил Андрей Шпиленко.

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