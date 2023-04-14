«Азовсталь» передадут у управление Корпорации развития Донбасса

На территории марупольского комбината откроют промышленные парки

Решение о передаче металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе под управление Корпорации развития Донбасса уже принято. Об этом рассказал председатель КРД Андрей Шпиленко.

— Подчеркну, коллегиальным органом, который был определен Правительством РФ и который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, было принято решение о передаче в доверительное управление «Азовстали» Корпорации развития Донбасса, — добавил председатель.

Шпиленко добавил, что корпорация уже подала заявку на организацию на территории предприятия индустриального, промышленного технопарка и экопромышленного парка.

— Когда мы поймем и получим профессиональное экспертное заключение как наиболее целесообразно расчищать территорию, мы будем приглашать резидентов — компании, которые будут локализовать там свои предприятия. Прежде чем определить в какой локации будут промышленные парки, мы приняли для себя решение провести конкурс на архитектурно-градостроительное решение, — добавил Андрей Шпиленко.

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