В ДНР с начала года выплатили надбавки более 9 тысячам медработников

Врачи и специалисты первичного звена здравоохранения получают ежемесячную социальную выплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала текущего года в Донецкой Народной Республике свыше 9 тысяч медработников обеспечили специальными социальными выплатами. Об этом заявили в региональном управлении Социального фонда РФ.

- Врачи и специалисты первичного звена здравоохранения 108 медицинских организаций получают ежемесячную специальную социальную выплату. Такой выплатой, по состоянию на 1 апреля 2023 года, обеспечено более 9000 медицинских работников, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что российское правительство с 1 января этого года установило специальную социальную выплату отдельным категориям медиков. Эта мера поддержки положена работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории медработника и суммарно отработанного времени.

Медикам ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок уже в апреле. В Минздраве РФ отчитались о доначислении медработникам Республики установленных законом выплат.

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