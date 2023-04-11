Медикам ДНР пересчитают зарплаты с учетом надбавок уже в апреле

Правительство РФ установило специальную социальную выплату с 1 января Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Зарплату медикам за январь и март этого года пересчитают уже в этом месяце с учетом надбавок, установленных законом. Об этом сегодня сообщили в Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, ссылаясь на ответ Министерства здравоохранения РФ.

Минздрав ответил на обращение главы Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева о том, что часть медиков в ДНР не получают положенные им надбавки.

- При начислении заработной платы в апреле 2023 года медицинским работникам будет произведен перерасчет заработной платы за январь-март 2023 года с доначислением всех выплат в соответствии с постановлением Правительства ДНР от 16 марта 2023 года «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений ДНР», - цитирует СПЧ ответ Минздрава за подписью заместителя министра здравоохранения Андрея Плутницкого.

Правительство Российской Федерации с 1 января этого года установило специальную социальную выплату отдельным категориям медицинских работников медучреждений. Эта мера поддержки положена работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медработника и суммарно отработанного времени.

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