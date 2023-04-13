В Донецке запустят производство трамваев

Выпуск этого вида транспорта станет возможным благодаря сотрудничеству с предпринимателями из Нижегородской области. Фото: ТГ/Солнцев

В ближайшем будущем в столице ДНР планируют запустить производство трамваев. Выпуск электрического транспорта станет возможным благодаря сотрудничеству с предпринимателями из Нижегородской области, которые выразили готовность производить трамваи в Донецке и Мариуполе. Об этом сообщил ДАН председатель правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

- Интересное предложение поступило из Нижегородской области - создание республиканского трамвая под брендом «Спутник Z», производство которого будет размещено на площадках Мариуполя и Донецка, - заявил он.

По словам Шпиленко, при изготовлении электротранспорта будут использоваться отечественные комплектующие - компоненты производства ДНР.

Среди других основных задач, которые связаны с транспортной сферой, он назвал строительство автовокзала в Мариуполе. Напомним, ранее сообщалось, что крупная ростовская компания выразила готовность построить в городе новый автовокзал. Старый был возведен еще в советские времена и пришел в негодность. Новое же здание хотят оснастить всей необходимой инфраструктурой и коммерческими площадями.

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