Крупная ростовская компания выразила готовность построить новый автовокзал в Мариуполе

Старый автовокзал был построен еще в советское время и находится в плохом техническом состоянии. Фото (архив): ДАН

Крупная ростовская компания выразила готовность проинвестировать строительство нового автовокзала в Мариуполе. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании.

- Акционерное общество «Донавтовокзал» выражает свою заинтересованность в строительстве за счет собственных средств автовокзального комплекса на территории города Мариуполь в ДНР. Проект находится на этапе проработки и обсуждения ГК «Корпорация развития Донбасса» и муниципальных органов власти города Мариуполя, - пояснили там.

Уточняется, что сразу же после того, как будет определена форма участия инвесторов в реализации данной инициативы, компания направит свои предложения по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты «Донтеха» разработали проект строительства нового автовокзала в Мариуполе. Старый вокзал был построен еще в советскую эпоху и находится в плохом техническом состоянии. Новое же здание хотят оснастить всей необходимой инфраструктурой и коммерческими площадями. К обсуждению проекта привлекут профильных специалистов.

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