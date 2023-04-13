В ДНР заявили, что в западных кварталах Артемовска еще остаются мирные жители

За город идут ожесточенные бои. Фото: ТГ/Пушилин

На западе Артемовска, где российские военные сейчас практически блокировали украинские войска, все еще остаются мирные жители. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

- Да, - ответил он на вопрос журналистов, есть ли гражданские люди в этой части города.

Напомним, ранее сообщалось, что группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска. Все дороги, ведущие сюда, контролируются российской артиллерией. Попытки доставить боекомплект, продовольствие или провести ротацию оборачиваются для украинских солдат провалом.

По словам Гагина, Киев все же предпринял попытки завезти в Артемовск целые колонны своих войск, однако те были уничтожены на подходе. При этом даже отступление из города для украинских военных сейчас невозможно.

- То есть группировка войск в Артемовска лишена тыла, несмотря на то что Часов Яр находится достаточно близко, - пояснил советник врио Главы ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВФУ целенаправленно подрывают многоэтажки при отступлении из Артемовска

Украинские боевики взрывают и жгут многоквартирные дома, чтобы усложнить задачу российским военнослужащим (подробнее)