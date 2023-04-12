В ЛНР в 2023 году отремонтируют не менее 400 километров дорог

Помимо восстановления дорог федерального значения, запланирован ремонт местных дорог. Фото: ТГ/Солнцев

В Луганской Народной Республике отремонтировали порядка 400 километров дорог федерального значения. Все - благодаря помощи регионов-шефов, российскому правительству и Росавтодору. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями Республики.

По его словам, планы на текущий год не менее амбициозные.

- Помимо восстановления дорог федерального значения, запланирован ремонт местных дорог, непосредственно к отдаленным населенным пунктам. Работа в данном направлении будет продолжена, - заверил руководитель Республики.

Глава региона напомнил, что многие дороги на Луганщине находятся в критическом состоянии, в особенности участки Лутугино-Ровеньки и Лутугино-Красный Луч. Изучая документы, власти ЛНР с ужасом обнаружили, что они ремонтировались в последний раз в 80-х годах прошлого столетия.

- Это отношение властей Украины к нам. Отношение тех властей к жителям Донбасса, - подчеркнул Пасечник.

Руководитель Республики заверил, что ситуацию будут исправлять. Ведь от состояния транспортных артерий напрямую зависит состояние экономики.

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