На прямую линию с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником поступило более 3 тысяч вопросов

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проводит прямую линию. За 5 дней в колл-центр поступило более трех тысяч вопросов.

- По последней информации, поступило 3206 вопросов от жителей Луганской Народной Республики, - сообщил ведущий во время Прямой линии.

- Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие! Вопросов, поступивших ко мне в чат-бот, очень много. Читаю лично, многие частные проблемы сразу начинаю отрабатывать. По количеству сообщений в чат-боте, думаю, что диалог будет содержательным, - отметил Леонид Пасечник.

Это первая прямая линия врио Главы ЛНР Леонида Пасечника. Она транслируется на телеканале «Луганск 24», в телеграм-канале и странице ВКонтакте, а также на телеканале RT и на сайте «КП».

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