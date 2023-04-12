Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника 12 апреля 2023: во сколько начнется

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника 12 апреля 2023 начнется в 19:00. Жители Республики смогут задать интересующие их вопросы руководителю региона.

- Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие! – написал в своем телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. - Вопросов, поступивших ко мне в чат-бот, очень много. Читаю лично, многие частные проблемы сразу начинаю отрабатывать. По количеству сообщений в чат-боте, думаю, что диалог будет содержательным.

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника 12 апреля 2023: где смотреть

Над вопросами, поступившими в чат-бот, уже начала работать команда Главы.

- Дополнительно, работает моя команда. Они собирают все ваши вопросы, выделяют адресные и системные, передают их мне. Будем искать решения, - добавил Леонид Пасечник.

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника 12 апреля 2023 будет транслироваться на телеканале «Луганск 24», telegram-канале и странице ВКонтакте, а также у друзей Донбасса - телеканале RT.

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