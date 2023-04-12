В ЛНР пройдет большой субботник, на который привлекут студентов и школьников

К Леониду Пасечнику поступило более трех тысяч вопросов. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 12 апреля, во время Прямой линии к врио главы ЛНР Леониду Пасечнику поступило много вопросов по поводу вывоза мусора в городах. Руководитель региона рассказал о предпринимаемых мерах, а также сообщил о подготовке к большому субботнику.

По словам Пасечника, неделя субботников пройдет в Республике после пасхальных праздников и поминовения усопших. Для проведения субботников предложено привлечь учащихся вузов, средних заведений профессионального образования и школ. В частности, в Луганске по договоренности с местной администрацией, город разделен на секторы, которые закреплены за учебными заведениями.

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника началась в 19:00. Она транслируется на телеканале «Луганск 24», telegram-канале и странице ВКонтакте Леонида Пасечника, а также на телеканале RT. Позвонить можно на телефон горячей линии 171.

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