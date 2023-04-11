Два человека ранены в результате обстрела пассажирского автобуса в Донецке

Инцидент зафиксирован на улице Дальняя Фото: Олег УКЛАДОВ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Оба получили ранения, находясь в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что инцидент зафиксирован на улице Дальняя.

- При обстреле маршрутного такси № 63 по улице Дальней ранения получили мужчины 1962 и 1994 годов рождения, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка под украинский обстрел попал пассажирский автобус. Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин, тот следовал по 63-го маршруту, пролегающему через поселок Лозовской. Помимо самих пассажиров, ранения получил и шофер.

- По предварительной информации, в поселке Лозовской Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута. Есть пострадавшие, среди которых и водитель, - проинформировал мэр.

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