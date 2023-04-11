В Куйбышевском районе Донецка под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус

В поселке Лозовской был обстрелян автобус 63-го маршрута. Фото (архив): Штаб теробороны ДНР

В Куйбышевском районе Донецка под украинский обстрел попал пассажирский автобус. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что автобус следовал по 63-го маршруту, пролегающему через поселок Лозовской. Помимо самих пассажиров, ранения получил и шофер.

- По предварительной информации, в поселке Лозовской Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута. Есть пострадавшие, среди которых и водитель, - проинформировал мэр.

Отметим, что по данным СЦКК, Куйбышевский район с начала суток трижды попал под артиллерийский огонь ВСУ. В его направлении были выпущены с десяток крупнокалиберных снарядов.

Напомним, ранее в ДНР заявили о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВСУ. За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Республике 74 боеприпаса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В окрестностях Ясиноватой под украинским обстрелом погиб мужчина

Трагедия произошла в селе Веселое (подробнее)