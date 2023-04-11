Денис Пушилин включил в зону влияния ДНР еще тринадцать населенных пунктов

Власти расширили зону влияния некоторых городов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Еще 13 освобожденных населенных пунктов включили в зону влияния администраций городов ДНР. Соответствующий указ был подписан сегодня врио Главы Республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

Согласно документу, в зону ответственности мэрии Ясиноватой вошли села Водяное, Веселое и Красногоровка на авдеевском направлении. Поселки Зеленополье, Красная Гора, Ягодное, а также села Николаевка, Сакко и Ванцетти, Парасковиевка, Дубово-Василевка, Берховка, Зализнянское и Пилипчатино на артемовском направлении теперь подчиняются властям города Шахтерск.

Указ уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР будут образованы городские и муниципальные округа. Административно-территориальное устройство региона приведут в соответствие с российскими нормами. Парламент ДНР уже утвердил новое деление территорий на внеочередном пленарном заседании 31 марта.

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