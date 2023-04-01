В ДНР будут образованы городские и муниципальные округа

Народный Совет утвердил новое административно-территориальное устройство региона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парламент ДНР утвердил новое административно-территориальное устройство региона на внеочередном пленарном заседании 31 марта. Об этом сообщили в Народном Совете.

Закон предусматривает образование 18 муниципальных округов: Александровского, Амвросиевского, Артемовского, Великоновоселковского, Волновахского, Володарского, Добропольского, Константиновского, Красноармейского, Краснолиманского, Кураховского, Новоазовского, Мангушского, Славянского, Старобешевского, Тельмановского, Шахтерского и Ясиноватского.

Их количество соответствует числу районов, существовавших на момент образования ДНР в апреле 2014-го. Единственное отличие - Першотравневый район с центром в Мангуше сменил название на Мангушский муниципальный округ.

Также образовано 12 городских округов: Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Иловайск, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, Снежное, Торез, Харцызск.

Ранее в регионе насчитывалось 28 городов. Из этого списка исчезли такие города, как Кировское, Ждановка, Зугрэс, Углегорск, Новоазовск, Дзержинск, Доброполье, Димитров, Селидово, Новогродовка, Дружковка, Красный Лиман, Угледар, Артемовск, Славянск, Авдеевка. Они войдут в состав новообразованных административно-территориальных единиц.

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