«Тяжело, с потерями, но город освобождается»: Денис Пушилин рассказал о продвижении российских бойцов по Артемовску

За город идут ожесточенные бои. Фото: ТГ/Пушилин

Российские бойцы уверенно продвигаются по Артемовску. Об этом заявил в эфире «Соловьев LIVE» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Ситуация там развивается не так быстро, как хотелось бы многим, тем кто находится далеко от боевых действий, но ребята идут вперед и уверенно. Да, очень тяжело, с потерями, это прям реальная война, но город освобождается, - рассказал он.

Напомним, ранее врио Главы ДНР рассказал, что Артемовск будут восстанавливать. Опыт такой работы у власти Республики уже есть. Глава региона лично побывал в освобожденной части города и увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Денис Пушилин отметил, что восстанавливать Артемовск будут, но работы предстоит много. Глава региона также добавил, что обсудил возможность открытия в городе пунктов гуманитарной помощи.

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