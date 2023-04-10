Врио Главы ДНР рассказал, что Артемовск будут восстанавливать

Глава Республики лично увидел центр города, разрушенный ВФУ. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики увидел разрушительные последствия действий киевского режима в Артемовске. Часть города уже освобождена. Денис Пушилин добавил, что восстанавливать Артемовск будут, но работы предстоит много. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Важно было лично побывать в Артемовске. Сегодня увидел, что осталось, в том числе и от центра города. Противник подорвал здание администрации перед тем, как отойти под натиском наших подразделений. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя — справимся со всем. С нами вся Большая Россия! — подчеркнул Денис Пушилин.

Глава региона добавил, что обсудил возможность открытия в городе пунктов гуманитарной помощи.

— С депутатом Госдумы РФ, поддерживающим связь с избирателями в ДНР, Зурабом Макиевым обсудили целесообразность организации пунктов гуманитарной помощи от «Единой России», — добавил врио Главы ДНР.

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