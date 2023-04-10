В ДНР доставили 100 тысяч сеянцев сосны и ели для восстановления лесов

В регионе из-за боевых действий пострадали 10 процентов лесов. Фото: ЛИЦ

В Донецкую Народную Республику завезли 100 тысяч сеянцев сосны и ели, которые передала в качестве помощи Ленинградская область. Посадочный материал используют для восстановления лесных массивов, сильно пострадавших из-за боев. О доставленном грузе рассказал Донецкому агентству новостей председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

По его словам, сегодня Республику посетила делегация лесоводов, приехавших из Ленинградской области.

- Они нам доставили 100 000 сеянцев. Это целая фура посадочного материала для восстановления леса в Республике. Также мы будем их передавать в города, - заявил Шебалков.

Уточняется, что доставленные сеянцы - это сосна и ель обыкновенная. Благодаря закрытой корневой системе они приживаются в разы лучше других деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР из-за боевых действий пострадали 10 процентов лесов. Огнем выпалены порядка 20 тысяч гектаров лесных массивов в регионе.

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