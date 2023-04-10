Спортсмены из ДНР получили большой успех на Всероссийском турнире по джиу-джитсу

В Рязани завершился Кубок России и Всероссийский турнир по джиу-джитсу. Фото: ТГ/Солнцев
В Рязани завершился Кубок России и Всероссийский турнир по джиу-джитсу. Высокие результаты там показали спортсмены из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.
- От всей души хочется поздравить наших спортсменов, которые с гордостью представили Республику на этих соревнованиях, - отметил он.
Премьер уточнил, что на соревнованиях ребята завоевали 30 медалей, из них 9 золотых. И это притом, что в турнире участвовало огромное количество спортсменов - 1300 человек из 32 регионов России.
- Это большой успех представителей нашей Республики. Поздравляем ребят и ждем от них новых побед. Молодцы, вы наша гордость! - подчеркнул Солнцев.
Напомним, ранее сообщалось, что Правительство РФ разработало законопроект, предполагающий включение новых регионов России в российскую систему спорта. Данную инициативу положительно восприняли в ЛНР. Там заявили, что включение Республики в российскую систему спорта позволит готовить кадры для большого футбола.
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