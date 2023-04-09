Включение ЛНР в российскую систему спорта позволит готовить кадры для большого футбола

Юрий Малыгин рассказал о перспективах для молодежи. Фото: ЛИЦ

Включение ЛНР в российскую систему спорта даст возможность Республике готовить кадры для большого футбола. Об этом заявил генеральный директор Республиканского луганского футбольного союза (РЛФС) Юрий Малыгин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 апреля сообщил, что Правительство разработало законопроект, предполагающий включение новых регионов России в российскую систему спорта.

- Будем делать упор на подготовку кадров для профессионального большого футбола. Закон не то, что стимулирует, он дает второе дыхание детворе, молодежи, спортсменам, которые уверены, что в будущем они будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Наша детвора не имела выхода на определенные соревнования - чемпионаты России, теперь будем достойно представлять нашу республику во всероссийских чемпионатах по разным видам спорта, - сказал Малыгин.

Он отметил, что теперь Республика, как и другие новые субъекты страны, сможет восстановить спортивную инфраструктуру, которая сейчас стоит на коленях.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров заявлял, что принятие разработанного Правительством законопроекта о включении новых регионов в систему спорта РФ предоставит спортсменам из ЛНР ряд новых возможностей для полноценного участия в российском спорте.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Северодонецке «Единый заказчик» восстанавливает более 200 объектов жилого фонда

В разрушенном городе уже свыше 30 тысяч местных жителей обеспечены теплом (подробнее)