В Северодонецке «Единый заказчик» восстанавливает более 200 объектов жилого фонда

На всех домах меняются инженерные системы, монтируются новые кровли, окна, двери, ремонтируются фасады зданий. Фото: ЕЗСС

Публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» сейчас работает над восстановлением более 200 объектов жилого фонда Северодонецка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

- При координации Минстроя России специалистами Единого заказчика в Северодонецке восстанавливается более 200 объектов жилого и социального назначения. Теплом обеспечены уже свыше 30 тыс. местных жителей, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опережающий темп восстановления города поддерживают 1,5 тыс. строителей и более 60 единиц строительной техники.

- На всех объектах меняются поврежденные инженерные системы и монтируются новые кровли, окна и двери. Строители проводят ремонт элементов фасадов зданий и домов. В ежедневном режиме проводят уборку и приведение города в порядок. Совместно с городскими коммунальными службами строители вывозят из Северодонецка сотни тонн промышленного и бытового мусора, - рассказали в Министерстве.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов и гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян в начале апреля ознакомились с ходом восстановления города.

Напомним, к концу февраля в городе были восстановлены около 150 поврежденных обстрелами многоквартирных домов и социальных объектов. Ранее врио Главы ЛНР Леонид Пасечник проинформировал, что строители до 2025 года восстановят в Северодонецкой агломерации более 1,6 тыс. домов.

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