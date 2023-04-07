Жителям Мариуполя выдали больше полутора тысяч ордеров на квартиры в новых домах

На баланс мэрии Мариуполя переданы 23 новостройки. Фото: Минстрой РФ

Жителям Мариуполя, утратившим свое жилье из-за боевых действий, выдали более 1500 ключей от квартир в возведенных в городе новостроях. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на администрацию Мариуполя.

- На баланс города передали 23 дома всего, в них 1687 квартир. По состоянию на 1 апреля выдано 1 555 ордеров, - рассказали в мариупольской мэрии.

Часть квартир уже заселена, другая - ожидает своих владельцев, которые по тем или иным причинам еще не переехали в новое жилье.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе на сегодня сдано в эксплуатацию 35 новых многоквартирных домов на 2 500 квартир. В ближайших планах - до конца года ввести еще полмиллиона квадратных метров жилья.

Тем временем, представители Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов «ДоброФонд» обратились к администрации Мариуполя с предложением разместить в городе несколько спортивных площадок. Часть из них будет специально обустроена для игры в городки, а часть - для уличного баскетбола. В городе готовы обсудить внедрение в жизнь данной инициативы.

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