В ДНР сообщили о ранении четырех мирных жителей за сутки

Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли ДНР двадцать раз, выпустив в ее направлении 111 боеприпасов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместной центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Верхнеторецкое, Пантелеймоновку и Еленовку.

Сообщается, что обстрелами повреждены 5 домов и один объект гражданской инфраструктуры. Ранения получили четыре человека.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, двое пострадавших были ранены в результате подрыва украинских противопехотных мин. Инциденты зафиксированы в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки.

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