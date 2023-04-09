В Донецке мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

На минах «Лепесток» подорвались 108 жителей ДНР. Фото МЧС ДНР

Сегодня, 9 апреля, мирный житель Донецка подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе Донецка по улице Энгельса, 106 в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» получил ранение мужчина 1980 года рождения. Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, - предупредил в своем телеграм-канале мэр.

Напомним, что за текущие сутки это второй пострадавший от противопехотных мин «Лепесток». Ранее в горловском поселке Гольмовский в результате подрыва на мине ПФМ получил ранение мужчина 1953 г.р.

По данным представительства ДНР в СЦКК, всего в Республике зарегистрировано 108 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Также сегодня в результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка получили ранения две жительницы 1952 и 1956 годов рождения.

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