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НовостиПолитика9 апреля 2023 17:30

В Донецке мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

Это второй пострадавший за день от запрещенных украинских противопехотных мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
На минах «Лепесток» подорвались 108 жителей ДНР. Фото МЧС ДНР

На минах «Лепесток» подорвались 108 жителей ДНР. Фото МЧС ДНР

Сегодня, 9 апреля, мирный житель Донецка подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе Донецка по улице Энгельса, 106 в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» получил ранение мужчина 1980 года рождения. Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, - предупредил в своем телеграм-канале мэр.

Напомним, что за текущие сутки это второй пострадавший от противопехотных мин «Лепесток». Ранее в горловском поселке Гольмовский в результате подрыва на мине ПФМ получил ранение мужчина 1953 г.р.

По данным представительства ДНР в СЦКК, всего в Республике зарегистрировано 108 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Также сегодня в результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка получили ранения две жительницы 1952 и 1956 годов рождения.

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