Для жителей Лисичанска и Рубежного защитники ЛНР привезли гуманитарную помощь от фонда «Добрый ангел»

Представитель фонда Светлана рассказала, что помощь будет доставлена в Лисичанск, Рубежное, а также в села Республики. Фото: Скриншот видео «Сыны Отечества»

Военнослужащие 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса Минобороны РФ доставили жителям Лисичанска и Рубежного гумпомощь от фонда «Добрый ангел». Об этом сообщили в соединении.

- В Луганскую Народную Республику доставлен гуманитарный груз от благотворительного фонда "Добрый ангел" при поддержке 2-го армейского корпуса, - говорится в сообщении.

Представитель фонда Светлана рассказала, что в дальнейшем помощь будет доставлена в Лисичанск, Рубежное, а также в села Республики.

- Склад фонда "Добрый ангел" Захара Прилепина благодарит 2-й армейский корпус. Мы получили сегодня два КамАЗа с продуктами, медикаментами, антисептиками, - сказала она.

Ранее, в начале февраля представители фонда "Добрый ангел" доставили проходящим подготовку в ЛНР мобилизованным военнослужащим ВС России кровати, теплые вещи и продукты питания.

Ростовский областной общественный благотворительный фонд "Добрый ангел" оформил свою деятельность в 2012 году. С 2014 года фонд оказывал помощь в эвакуации жителям Донбасса из районов боевых действий и расселении на территории Ростовской области и Краснодарского края. В сентябре 2014 года волонтеры фонда организовали сбор и доставку гуманитарной помощи в города Донбасса.

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