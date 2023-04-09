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НовостиПолитика9 апреля 2023 7:51

Глава ЛНР поздравил военнослужащих с Днем войск противовоздушной обороны

Леонид Пасечник отметил, что бойцы ПВО стали мощным, надежным щитом неба Луганщины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Леонид Пасечник отметил, что бойцы ПВО стали мощным, надежным щитом неба Луганщины. Фото: ЛИЦ

Леонид Пасечник отметил, что бойцы ПВО стали мощным, надежным щитом неба Луганщины. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск противовоздушной обороны (ПВО).

- Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Вклад войск ПВО в обеспечение безопасности Луганской Народной Республики неоценим. В тяжелых военных условиях вы стали мощным, надежным щитом неба Луганщины и заслуженно обрели славу "хранителей" в глазах ее жителей, - написал в своем Telegram-канале руководитель ЛНР.

Он отметил, что за годы конфликта войска ПВО не раз демонстрировали высочайший профессионализм, выучку и бдительность, поразили сотни ракет и беспилотников, направленных националистами против населения Луганского края.

- Сегодня расчеты ПВО неусыпно несут службу, оберегая наши дома и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры, неустанно совершенствуют свои способности, осваивая достижения науки и технику противника, - добавил Пасечник.

Врио главы ЛНР пожелал солдатам и офицерам крепкого здоровья, силы духа, четких целей, ясных дней, удачи в личной жизни и службе, мирного неба и новых достижений на благо Отечества.

День войск ПВО в РФ отмечается во второе воскресенье апреля.

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