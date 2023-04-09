Глава ЛНР поздравил военнослужащих с Днем войск противовоздушной обороны

Леонид Пасечник отметил, что бойцы ПВО стали мощным, надежным щитом неба Луганщины. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск противовоздушной обороны (ПВО).

- Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Вклад войск ПВО в обеспечение безопасности Луганской Народной Республики неоценим. В тяжелых военных условиях вы стали мощным, надежным щитом неба Луганщины и заслуженно обрели славу "хранителей" в глазах ее жителей, - написал в своем Telegram-канале руководитель ЛНР.

Он отметил, что за годы конфликта войска ПВО не раз демонстрировали высочайший профессионализм, выучку и бдительность, поразили сотни ракет и беспилотников, направленных националистами против населения Луганского края.

- Сегодня расчеты ПВО неусыпно несут службу, оберегая наши дома и жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры, неустанно совершенствуют свои способности, осваивая достижения науки и технику противника, - добавил Пасечник.

Врио главы ЛНР пожелал солдатам и офицерам крепкого здоровья, силы духа, четких целей, ясных дней, удачи в личной жизни и службе, мирного неба и новых достижений на благо Отечества.

День войск ПВО в РФ отмечается во второе воскресенье апреля.

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