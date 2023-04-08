В освобожденном Мариуполе прошел крупнейший общегородской субботник

В субботнике поучаствовали около 2000 человек. Фото: ТГ/Моргун

В городе Мариуполе прошел крупнейший общегородской субботник, в котором поучаствовали около 2000 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он рассказал, что коммунальщики, а также представители городской и районных администраций привели в порядок любимые места отдыха горожан. Кроме того, благоустроили территории около храмов.

- Для сбора мусора, сухостоя и опавшей листвы сегодня вывели более 15 единиц спецтехники. В частности, 8 тракторов, 2 КАМАЗа, 2 мусоровоза, 3 лотковоза и манипулятор, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что субботник поддержали многие подрядные организации. Вместе с горожанами они убрали придомовые территории. К благоустройству города присоединились и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Напомним, ранее первый общегородской субботник в этом году прошел во всех девяти районах Донецка. В уборке территорий города приняли участие почти 5000 человек.

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