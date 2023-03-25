Несмотря на обстрелы, на общегородской субботник в Донецке вышли около 5000 жителей

Во всех девяти районах Донецка прошел первый общегородской субботник в этом году. Фото: ТГ/Кулемзин

Во всех девяти районах Донецка прошел первый общегородской субботник в этом году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, в уборке территорий города приняли участие почти 5000 человек. Горожане навели порядок в парках и скверах, на улицах и тротуарах, детских и спортивных площадках, а также около водных объектов. Всего удалось расчистить около 400 тысяч квадратных метров территории и вывезти более 700 кубометров мусора.

Мэр поблагодарил неравнодушных дончан за участие в благоустройстве родного города и отметил, что совместными усилиями можно сделать Донецк еще красивее. Самые яркие фото уборки он пообещал опубликовать в своей ленте.

- Хочу напомнить, субботник может проходить не только в субботу. Если кто-то хочет сделать свой город немного лучше, он может сделать это в любой день! - подчеркнул Кулемзин.

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