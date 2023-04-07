В Ворошиловском районе Донецка под обстрелом ВСУ погиб один мирный житель, еще шесть - ранены

Последствия обстрела центра Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
Один мирный житель погиб и еще шесть получили ранения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
- По предварительным данным, в результате обстрела центра нашего города по состоянию на 13 часов 10 минут зафиксирована смерть одного человека. Шестеро получили ранения, - отметил он.
По словам мэра, временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 1 в Ворошиловском районе на участке «проспект Гурова - проспект Ватутина». Причиной стали обрыв контактного провода и повреждения трамвайного полотна, полученные в результате обстрела.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвары Пушкина и Шевченко. Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району 5 ракет.
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