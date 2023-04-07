Российские военнослужащие заметили в небе беспилотник, который нес на себе боеприпас Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские военные сбили самодельный дрон-камикадзе ВСУ под Марьинкой, а также уничтожили до 10 украинских боевиков. Такую информацию обнародовали в пресс-центре группировки «Юг».

Там уточнили, что сбитый беспилотник нес на себе гранату.

- На донецком направлении в районе Марьинки в ходе ведения активных действий подразделениями мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, а также сбит дрон-камикадзе кустарного производства, оснащенный боевой нагрузкой в виде выстрела ПГ-7В, - заявили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку контратаковать позиции переднего края российских войск в районе Марьинки, однако потерпели неудачу и в ходе стрелкового боя потеряли до 10 человек личного состава.

Тем временем российские войска продолжают «перемалывать» силы противника в Марьинке, планомерно продвигаясь к западу от Донецка. По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении уже полутора месяцев там продолжаются ожесточенные бои.

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