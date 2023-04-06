ВСУ предприняли попытку контратаковать позиции переднего края российских войск в районе Марьинки

Попытка противника прорвать линию обороны была пресечена. Фото: УНМ ДНР

Украинские боевики попытались контратаковать позиции переднего края российских войск в районе Марьинки. Однако потерпели неудачу и в ходе стрелкового боя потеряли до 10 человек.

- На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделениями мотострелкового соединения южной группировки войск была пресечена попытка ВСУ контратаковать позиции переднего края. В ходе стрелкового боя было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, - сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Уточняется, что огнем артиллерии российских войск была также уничтожена минометная огневая позиция ВСУ вместе с расчетом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска «перемалывают» силы ВСУ в Марьинке, планомерно продвигаясь к западу от Донецка. По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, на протяжении уже полутора месяцев там продолжаются ожесточенные бои. Однако российские подразделения продвигаются и уничтожают противника, резервы которого перебрасываются на данный участок фронта на постоянной основе.

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