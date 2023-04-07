«Первый выстрел был корректирующим, второй - прицельный»: В ЛНР рассказали подробности обстрела ВСУ автобусной остановки в Лисичанске

Удар был нанесен украинскими боевиками целенаправленно и произошел 6 апреля примерно в 14:30. Фото: администрация Лисичанска

Целью артиллерийского обстрела ВСУ города Лисичанска в ЛНР была автобусная остановка, расположенная на одном из местных маршрутов. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что удар был нанесен украинскими боевиками целенаправленно и произошел 6 апреля примерно в 14:30.

- Били наверняка. Первый выстрел был корректирующим, второй - прицельный, по остановке одного из местных маршрутов, - рассказали в мэрии.

В администрации пояснили, что на момент обстрела люди находились около магазина, совершали высадку и посадку в автобус. Поэтому столько погибших и раненых - место достаточно оживленное.

- Пострадали мирные люди: один человек погиб на месте, еще двое - скончались в реанимации и один доставлен в больницу, - проинформировали местные власти.

Напомним, ранее врио Главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики наносят хаотические удары по мирным жителям Республики. Об этом он рассказал Президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Москве.

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