Денис Пушилин доложил Владимиру Путину о ремонте дорог в ДНР

За год в ДНР отремонтировали дорог в два за больше, чем в предыдущие периоды

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ремонт и восстановление дорог в ДНР. В 2023 году власти планируют обновить порядка 350 километров дорожного полотна, а также практически 200 километров муниципальных дорог.

— За прошлый год 279 километров дорог отремонтировали – а это уже в два раза больше, чем в предыдущие периоды. На этот год ещё больше запланировали: 350 километров дорог плюс муниципальные дороги – 190 километров. Здесь тоже смотрим с оптимизмом, — отметил врио Главы ДНР.

Также Денис Пушилин обсудил с Владимиром Путиным возможность расширения дороги из Донецка к КПП «Успенка». Расширить дорогу необходимо для нормализации движения транспорта между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью.

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