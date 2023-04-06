Леонид Пасечник: ВСУ наносят хаотические удары по мирному населению ЛНР

По словам Пасечника, ситуация в Республике относительно стабильная и контролируемая, однако напряженная. Фото: www.kremlin.ru

Украинские боевики обстреливают ЛНР, используя западное вооружение. Но если раньше удары наносились в основном по военным, то сейчас они стали хаотичными и направлены против мирного населения. Об этом в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, ситуация в Республике относительно стабильная и контролируемая, хотя и напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать регион, используя РСЗО HIMARS. Однако характер обстрелов изменился.

- Причем, если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас идут хаотические удары больше по мирному населению, - отметил лидер ЛНР.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин назвал задачей всех военных подразделений России - прекращение обстрелов Донбасса. Об этом он заявил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

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