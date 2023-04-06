Денис Пушилин заявил, что за счет усиления систем ПВО обстрелы ДНР снизились в два раза

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел сегодня рабочую встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что первым на повестке дня стал вопрос обстрелов региона. По словам руководителя Донецкой Народной Республики, они сейчас уменьшились примерно в два раза, поскольку была усилена работа противовоздушной обороны (ПВО).

- Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос связан с обстрелами, и как раз на последней встрече с Вами мы обсуждали – я просил, к Вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я Вам скажу - обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза, - заявил Пушилин.

В ответ президент России отметил, что главное - достичь того, чтобы обстрелов вообще не было.

- Задача всех наших военных формирований - сделать так, чтобы вообще обстрелов не было, - подчеркнул Владимир Путин.

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