В Мариупольском порту восстановят системы обеспечения безопасности мореплавания

Ранее сообщалось, что на ремонт порта в Мариуполе в 2023 году потратят более одного миллиарда рублей Фото: Иван ЖИЛЯК

В Мариупольском порту в ДНР займутся восстановлением системы обеспечения безопасности мореплавания. По словам руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захария Джиоева, данную задачу считают одной из первоочередных. Об этом он сообщил Донецкому агентству новостей.

- В качестве первоочередных мероприятий - проведение ремонтно-восстановительных работ в морском порту Мариуполь, включая восстановление объектов систем обеспечения безопасности мореплавания: Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, а также Системы управления движением судов, - отметил Джиоев.

Руководитель агентства морского и речного транспорта также заявил, что в первую очередь необходимо провести освидетельствование объектов ГМССБ и СУДС. Ранее сообщалось, что на ремонт порта в Мариуполе в 2023 году потратят более одного миллиарда рублей. Порту необходима реконструкция нескольких причалов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР приступили к модернизации пропускного пункта «Успенка» на админгранице с Ростовской областью

Пропускной пункт оснастят новым техническим оборудованием, которое значительно сократит время проверки грузов (подробнее)