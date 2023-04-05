На ремонт порта в Мариуполе в 2023 году потратят более одного миллиарда рублей

Выделение денег на ремонт порта уже запланировано. Фото: Пушилин/ТГ

На ремонт и восстановление мариупольского порта в 2023 году запланировано выделить порядка 1, 3 миллиарда рублей. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев.

— По текущей оценке необходима реконструкция причалов № 2 и 3, обследование гидротехнических сооружений с разработкой паспортов, удаление затопленных судов у причалов № 1 и 5, восстановление зданий и сооружений порта, обновление парка портовой техники — погрузчиков, автокранов, тепловозов, грузового автотранспорта, — добавил Джиоев.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике начали прорабатывать возможность пассажирских перевозок из мариупольского порта в Крым, Ростов и Краснодарский край. Благодаря открытию перевозок по морю удастся разгрузить сухопутные пункты пропуска на админгранице с Ростовской областью. Кроме того, морское сообщение играет важную роль в перевозке зерна.

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