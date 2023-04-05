В ДНР приступили к модернизации пропускного пункта «Успенка» на админгранице с Ростовской областью

Специалисты планируют отремонтировать инфраструктуру КПП и расширить дороги, а также построить автоматизированный досмотровый комплекс для грузовых автомобилей. Фото: ТГ/Селиванова

В Донецкой Народной Республике приступили к модернизации пропускного пункта «Успенка» на административной границе с Ростовской областью. Об этом сообщил зампредседателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

По его словам, специалисты планируют отремонтировать инфраструктуру КПП и расширить дороги, а также построить автоматизированный досмотровый комплекс для грузовых автомобилей, который оснастят новым техническим оборудованием. Это позволит значительно сократить время проверки грузов и прохождение админграницы.

- Если сейчас досмотр крупногабаритного транспорта занимает около часа, то при помощи спецсканера это время сократится до 30 секунд, - отметил вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты пропуска на границе ДНР и других регионов России будут модернизированы современным техническим оборудованием для досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также иных грузов. Это позволит ускорить досмотр пересекающих границу и улучшить поиск запрещенных к провозу и опасных предметов.

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