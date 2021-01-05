Пункты пропуска на границе ДНР и РФ будут модернизированы современным техническим оборудованием для досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также других грузов. Об этом сообщили в министерстве доходов и сборов Республики.- Это позволит ускорить досмотр пересекающих границу и улучшить поиск запрещенных к провозу и опасных предметов, - говорится в сообщении.В министерстве доходов и сборов уточнили, что современное оборудование будет установлено на таможенных постах «Успенка» и «Мариновка».Напомним, что ранее на таможенном пункте «Успенка» были трудности с пропуском. Однако эту проблему удалось решить благодаря современному оборудованию. Пункт пропуска оснастили металлодетекторами, а на вокзале установлены системы досмотра Rapiskan. Теперь же там ведутся работы по расширению полос движения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОСАГО в ДНР: штрафовать за отсутствие полиса начнут после изменения законаПри принятии закона возникли юридические и технические вопросы (подробнее)