За отсутствие полиса ОСАГО водителей начнут штрафовать только после принятия поправок в закон о страховании. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления ГАИ МВД Сергей Паршиков.- При принятии закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» возникли юридические и технические вопросы по применению отдельных норм данного закона. МВД ДНР подготовлены предложения по урегулированию этих вопросов, - рассказал Паршиков.Замначальника УГАИ МВД ДНР сообщил, что в Народном Совете уже состоялись совещания по данному вопросу и в «ближайшее время после принятия изменений» нарушителей начнут привлекать к ответственности.Читайте такжеВечеринка в бассейне на эвакуаторе: водителю выписали штраф, а молодежь предостереглиПолиция установила участников скандального видео, в котором молодежь прокатилась по центру Донецка в надувном бассейне (подробнее)