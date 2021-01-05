Полиция Донецкой Народной Республики установила и привлекла к ответственности водителя эвакуатора, который был причастен к скандальному видеоролику. Его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в части перевозки пассажиров и грузов. Остальные участники инцидента отделались предостережением от правоохранителей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.Напомним, что под Новый год в социальных сетях появилось видео, на котором группа молодых людей находилась в надувном бассейне на эвакуаторе. Еще несколько человек ходили вокруг по платформе и снимали происходящее на видео.В ведомстве отметили, что в случае дорожно-транспортного происшествия лица, находящиеся на платформе, могли получить тяжелые травмы.- В попытках завоевать популярность в социальных сетях участники ролика демонстративно поставили свою жизнь и здоровье под угрозу, — говорится в сообщении.Читайте такжеЭксперты раскрыли причину крупных аварий на шахтах ДНР в 2020 годуНапомним, что за прошедший год на шахтах ДНР произошло четыре крупных аварии (подробнее)