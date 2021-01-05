О причинах крупных аварий на шахтах Республики представители госкомитета горного и технического надзора рассказали Донецкому агентству новостей.В августе произошло три аварии. 1 августа о происшествии сообщили на двух шахтах – им. Калинина и Калиновской-Восточной. В первом случае произошло загорание деревянных крепежных конструкций. Во втором – воспламенение метано-воздушной смеси, которое произошло из-за нарушения инструкции по созданию предохранительной среды в забое горных выработок при применении генератора водяного аэрозоля.16 августа произошла авария на «Комсомольце Донбасса». Там произошло замыкание кабеля, что привело к возгоранию. Восстановительные работы завершились в декабре.Расследование причины аварии на шахте им. А. А. Скочинского продолжается. Авария произошла утром 17 ноября. В шахте начался пожар, а через несколько часов прогремел взрыв. Тем временем под землей находились четыре горняка. Спасти их не удалось.Читайте такжеПовышение пенсий: Что нужно знать и куда обращатьсяЛюди обсуждают размер повышения пенсий (подробнее)